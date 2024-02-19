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​Сборная России в марте сыграет в новой форме фото

19 Февраля 2024 • 14:28 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

В марте сборной России предстоит провести два товарищеских матча с хорошими по статусу противниками. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет против Сербии, а 25 марта – против Парагвая.

Как сообщает телеграм-канал Mash, матчи против сербов и парагвайцев сборная России проведёт в новой форме. Её разработала российская компания Jögel. Ранее национальная команда России выступала в форме от Adidas.

«На смену трём полоскам прилетел персонаж русской народной сказки. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы», - отмечает истоник.

 

Форма будет представлена РФС уже 6 марта.

Отметим, что матчи против Сербии и Парагвая пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
19 Февраля 2024 в 14:46
ай мона паинтерисоваца.. чей матирьял, чья швейная машынка, ихто пашивал.. и пащиму не бабка-ёжка.. А-ха-ха-ха! )))
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