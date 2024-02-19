В марте сборной России предстоит провести два товарищеских матча с хорошими по статусу противниками. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет против Сербии, а 25 марта – против Парагвая.

Как сообщает телеграм-канал Mash, матчи против сербов и парагвайцев сборная России проведёт в новой форме. Её разработала российская компания Jögel. Ранее национальная команда России выступала в форме от Adidas.

«На смену трём полоскам прилетел персонаж русской народной сказки. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы», - отмечает истоник.

Форма будет представлена РФС уже 6 марта.

Отметим, что матчи против Сербии и Парагвая пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.