Братья Миранчуки забили по седьмому голу за сборную России для каждого в одном матче

Сборная России в товарищеском матче против сборной Сербии громит своих балканских оппонентов на «ВТБ Арене» в Москве – 3:0. Именно такой счёт на табло арены горит после 60-й минуты.

Любопытно, что в этой игре забили как Антон Миранчук, так и его брат-близнец Алексей. Антон открыл счёт в первом тайме с пенальти после удаления Милана Гайича, а Алексей забил во втором тайме, доведя счёт до разгромного.

Но самое любопытное здесь в том, что оба брата оформили по своему седьмому голу за национальную сборную в карьере.

Текстовую трансляцию игры сборных России и Сербии проводит наш портал, в разгаре второй тайм!