Гол в ворота Сербии стал для Сергеева дебютным за сборную России

Сборной России в игре против команды Сербии дома всё же удалось довести преимущество до четырёх безответных голов. Сделал это в конце матча форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев, замкнувший прострел от Арсена Захаряна.

Что любопытно, этот гол стал для Сергеева дебютным за сборную России. А проводил Иван лишь свой второй матч за национальную команду. Ранее в его активе был выход в игре против сборной Кении (2:2) в октябре 2022 года.

Больше подробностей о внезапной разгромной победе россиян над сербами – в нашем обзоре. Напомним, что последняя игра до минувшего матча между командами завершилась в ноябре 2020 года разгромной победой балканской командой в Белграде – 5:0.