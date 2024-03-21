Гладилин рассказал о том, что представляет особый интерес в матче с Сербией

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Сербией и рассказал, какой результат для нас будет приемлемым.

- Валерий Карпин заявил, что матч с Сербией будет одним из самых сложных за последнее время для сборной России. Вы с ним согласны?

- Конечно. Все сербские футболисты выступают в сильных клубах и имеют в сборной большую конкуренцию. В состав нашего соперника попасть не так просто. Еще и потому, что для многих сербских футболистов национальная команда – это трамплин для подписания контракта с хорошими европейскими клубами. Поэтому в матчах за сборную все выкладываются по полной программе. Это их имидж.

- С какими игровыми трудностями может столкнуться наша команда в матче с Сербией?

- Не думаю, что будут трудности. Если у нас выйдет боевой состав, наши легионеры, то игра будет равной. Правда, надо еще посмотреть, в каком состоянии находятся Головин и другие ребята, выступающие в зарубежных клубах. Так что даже Карпину будет интересно посмотреть, как будет складываться для нас эта игра, каков уровень нашей сборной на фоне такого соперника. Тем более, думаю, сербы будут тоже играть в полную силу.

- Если сравнивать составы, чей сильнее, ведь у соперника много игроков выступает в клубах из топ-лиг?

- Сложно сравнивать, учитывая, что мы давно не играли на таком уровне. Плюс у нас будет преимущество своего поля. Тут больше вопрос мотивации. Те сербы, которые не попадают в основу сборной, будут стараться проявить себя. Но у наших ребят должно быть больше самоотдачи, потому что для сербов это все-таки товарищеский матч, который не так важен, как официальные игры.

- Сербия выше нас в рейтинге ФИФА - 32-е место, а Россия на 38-м. Это объективный показатель силы сборных?

- Рейтинг ни о чем не говорит. Суперсборных, которых сложно обыгрывать, сейчас мало. С остальными можно соперничать. И сербы одни из таковых.

- В сборной Сербии играет много футболистов из РПЛ: Бабич, Эракович, Гайич, Зделар. Они вызывают особый интерес?

- Мы их постоянно видим в нашем чемпионате, и они будут играть на таком же хорошем уровне, который мы знаем. В сборной они будут решать задачи конкуренции. Но отдельно я не буду обращать на них внимание. Я даже на наших ребят-легионеров отдельно смотреть не буду. Уровень их мастерства нам и так известен. Я буду больше обращать внимание на то, кто из наших футболистов будет старательнее выкладываться. И вообще, мне особенно интересно будет посмотреть на то, какой состав выберет Карпин. Обойма у него сейчас большая, другой вопрос, что нет явных лидеров среди тех ребят, кто выступает в клубах РПЛ.

- А если говорить о наших легионерах? Все они выйдут на поле?

- Думаю, Карпин поставит всех, кого вызвал из зарубежных команд. Хотя не считаю их суперзвездами. Но иначе какой смысл дергать их в сборную? А так, им тоже надо поднимать свой рейтинг.

- Насколько результат будет важен, или главнее сыграть с таким соперником и посмотреть на свой уровень?

- Народ соскучился по сборной, и аудитория будет жаждать победы. Люди хотят видеть команду, которая может добиваться результата. Так что вопрос с результатом никто не снимал. Другое дело, что ничью с таким соперником тоже можно будет считать приемлемой, если наша команда покажет качественный футбол и выложится на поле.

Елена Григорьевская