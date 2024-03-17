Сенников: «На матчах сборной России стадион будет полон»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

«Сербия и Парагвай – отличные соперники. Уверен, что стадион будет полон в обоих матчах», — приводит слова Сенникова Metaratings.

По мнению эксперта, такие матчи дополнительно мотивируют футболистов, ведь Россия давно не играла против европейских команд.

Контрольный поединок сборной России против национальной команды Сербии состоится 21 марта. Начало игры запланировано на 20:00 по столичному времени.

Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 25 марта. Обе игры примет домашний стадион «Динамо».

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