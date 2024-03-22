Игрок сборной России Харин отметил лучшего футболиста матча в составе Сербии

Защитник сборной России Евгений Харин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от победы над сборной Сербии в товарищеском матче, 4:0.

- Можно сказать, что наша сборная реабилитировалась за последнее крупное поражение от Сербии (0:5)?

- Конечно.

- Как оцениваете уровень соперника, которому скоро выступать на Евро?

- По этому матчу сложно оценивать, потому что гости почти весь матч играли вдесятером. При этом они создали пару моментов у наших ворот. Хорошая команда, с которой интересно было играть. Желаю сербам удачи на чемпионате Европы.

- Из группы они выйдут?

- Группа тяжелая. С Данией и Словенией уровень примерно сопоставимый. Поэтому все возможно. С англичанами будет сложнее. В общем, время покажет.

- Планируете следить за Евро?

- Обязательно. Поболею за сербов. Все-таки наши братья.

- До матча было предчувствие, что мы так крупно выиграем?

- Было предчувствие, что выиграем, но не так крупно.

- По игре складывалось ощущение, что много мячей забьем?

- Это да. Здесь еще свою роль сыграло удаление.

- Кто понравился в составе сербов?

- Саша Зделар.

Елена Григорьевская