Булыкин: «Вопросы к тренерскому штабу сборной России всегда возникают»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением работе тренерского штаба национальной команды.

По словам эксперта, к тренерам всегда возникают вопросы, однако если команда показывает хорошие результаты, многие из них забываются.

«Вопросы всегда возникают и эти вопросы или оголяются, если будет неудачная игра или результат, или забываются, если сборная покажет хороший результат и порадует всех болельщиков», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии. А 25 числа команда Валерия Карпина встретится с Парагваем. Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».