Тренер Сербии высказался о Карпине

Драган Стойкович, который занимает должность главного тренера сборной Сербии, высказался о Валерии Карпине.

«Имя Карпина известно в Европе – особый человек. Мой помощник был другом Карпина, говорил о нём только хорошее», - цитирует Стойковича Sport24.

В четверг, 21 марта, сборные России и Сербии проведут товарищеский матч на московской «ВТБ Арене». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что в марте сборная России также проведёт матч против Парагвая – 25 марта.