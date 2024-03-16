Сборная России показала, как игроки голосовали на выборах президента

В телеграм-канале Российского футбольного союза были обнародованы фотографии, сделанные во время голосования футболистов и тренеров на выборах президента страны. Избирательный участок для команды был организован в Новогорске. Позже эта публикация появилась и на канале сборной России.

Отметим, что в этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. 21 марта команда Валерия Карпина примет Сербию, а 25 марта – Парагвай. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.