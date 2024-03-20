Захарян — о матче с Сербией: «Классная проверка нас ждёт, это прекрасный уровень»

Полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной России Арсен Захарян высказался о предстоящем матче против команды Сербии.

«Классная проверка нас ждёт. Сербы — это прекрасный уровень, ждём отличных матчей», — приводит слова Захаряна РИА Новости.

Также Захарян отметил, что вызов в сборную с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным он не обсуждал, а просто увидел свою фамилию в списке игроков.

Матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по местному времени.

Напомним, что в марте сборная России также проведёт товарищеский матч против Парагвая. Эта игра состоится 25 числа на домашней арене московского «Динамо».