Осипенко установил новый рекорд в сборной России по точным пасам за матч

Интересной статистикой об игре Максима Осипенко за сборную России в матче против Сербии (4:0) делится Opta Sports. Так, российский центрбек оформил 113 передач в минувшей игре и лишь две из них оказались для Максима неточными. Точность его передач в игре составила 98%.

«В базе данных Opta нет матча сборной России, в котором кто-либо делал больше точных передач за матч, предыдущий рекорд был 109 пасов в исполнении Игоря Денисова в игре против Греции на Евро-2012», - фиксируют статистики.

Вишенка на торте для Осипенко в прошедшем матче – его дебютный гол за сборную, который он оформил в первом тайме.

Больше подробностей о матче – в нашем ревью.