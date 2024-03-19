Хлусевич расстроен тем, что Влахович не сыграет против сборной России

Уже послезавтра, 21 марта сборная России в Москве примет сборную Сербии. Защитник российской команды Даниил Хлусевич не в восторге от того, что сербы приедут в столицу без одной из своих главных звёзд в лице форварда Душана Влаховича.

«Отсутствие Влаховича больше минус, это товарищеский матч, чем сильнее будет соперник, тем нам лучше. Но будь это официальный матч, его отсутствие было бы плюсом», - размышляет Хлусевич для «РИА Новости».

Напомним, что форвард туринского «Ювентуса» не прибудет на матч из-за неназванных проблем со здоровьем. Факт грядущего отсутствия игрока на матче подтвердил Драган Стойкович, главный тренер сербской команды.