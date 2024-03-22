«Праздник получился. Сыграли шикарно»: Аршавин – о матче Россия – Сербия

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче с Сербией.

«Я считаю, что праздник получился. Сборная России выглядела достойно. Конечно, не без доли везения, что удалили Гаича. Но в остальном – наша сборная сыграла шикарно», – приводит слова Аршавина издание «Чемпионат».

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».