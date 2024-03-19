Карпин ответил, почему не вызвал Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему в состав национальной команды не попал форвард «Спартака» Александр Соболев.

— Соболев сыграл в Санкт-Петербурге, вы игру видели. На следующий матч не попал в состав. Учитывали и сборы, и те две игры, — приводит слова Карпина издание «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что играет роль и физическое состояние игрока.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Сербии, а 25-го числа подопечные Карпина сыграют с Парагваем.