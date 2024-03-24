Наумов: «Миранчук выделяется на фоне других игроков сборной»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе сборной России.

Напомним, 21 марта сборная России обыграла в товарищеском матче команду Сербии со счётом 4:0.

По мнению Наумова, своей игрой Миранчук выделяется на фоне других игроков, выступающих в России.

«Алексей привык к скоростному футболу, быстро принимает решение. Он выделяется на фоне других игроков сборной, которые выступают в нашем чемпионате», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 27 матчей, в которых забил три гола и отдал 10 результативных передач.