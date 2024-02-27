На матч России и Сербии в первый час продаж реализовали четыре тысячи билетов

Во вторник, 27 февраля стартовала продажа билетов на матч сборных России и Сербии. Цена заветного квитка на поединок – от 500 до 3000 руб.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС, за первый прошедший час после старта продаж билетов на матч болельщики приобрели уже четыре тысячи билетов.

Напомним, что матч сборных России и Сербии пройдёт в Москве на «ВТБ Арене», домашнем стадионе московского «Динамо» 21 марта. 25 марта россиянам предстоит сыграть на этой же арене с командой Парагвая. А перед матчем в автограф-сессии примет участие один известный в прошлом защитник «МЮ».