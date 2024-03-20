Лишь один игрок не вышел на предматчевую тренировку сборной России

Вечером среды национальная сборная России начала свою предматчевую тренировку на газоне столичной «ВТБ Арены». В четверг, 21 марта россиянам предстоит сыграть на этом стадионе с сербами.

В тренировке участвуют 27 игроков из 28, единственный отсутствующий, как сообщает телеканал «Матч ТВ» - вингер питерского «Зенита» Андрей Мостовой.

Напомним, что сборные России и Сербии выйдут на поле «ВТБ Арены» в 20:00 по московскому времени. Для обеих команд это будет первый поединок в рамках 2024 календарного года. Сборной Сербии предстоит летом в Германии сыграть на Евро-2024 в рамках финального этапа первенства.

Текстовую трансляцию игры во всех красках проведёт команда нашего портала.