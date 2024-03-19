Хохлов: «Футболисты должны приезжать в сборную с настроем побеждать в любых матчах»

Бывший главный тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Сербии и Парагвая.

По мнению специалиста, игроки национальной команды в каждом матче должны быть настроены на победу и подтверждать свой высокий класс на футбольном поле.

«Футболисты должны приезжать в сборную России с настроем побеждать в любых матчах. По-другому быть не может», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

Напомним, матч против Сербии сборная России проведёт 21 марта, а с Парагваем — 25 числа. Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»).