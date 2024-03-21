Билялетдинов — о матче России и Сербии: «Будет раскованная игра без «автобусов»

Известный тренер Ринат Билялетдинов предположил, в каком ключе будет проходить товарищеская встреча сборных России и Сербии.

Специалист считает, что команды покажут открытый футбол, так как статус товарищеской встречи обяжет их раскрываться и меньше оглядываться на оборону.

«Я думаю, будет встречная, достаточно раскованная игра без «автобусов». В официальных матчах не всегда получается пробить панцирь ответственности за результат», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, в Москве. Начало этой игры запланировано на 20:00 по местному времени.