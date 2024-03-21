Глебов: «Сегодня было ощущение официального матча»

Игрок сборной России Данил Глебов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сербии.

- Расскажи нам про Горшкова, который сразу две голевые передачи отдал.

- Юра - молодец, хорошо вышел, много в атаку играл сегодня. Поэтому заслуженно сегодня, две передачи его, красавец.

- Как себя в тонусе держать, когда видишь, что соперник с 65-70-й минуты, честно говоря, играл не так?

- Тренер еще в перерыве замечание сделал, потому что после удаления, наверное, пару моментов у сербов было. Зашли в раздевалку, Георгич попросил не расслаблялись, потому что обычно, как из практики выходит, что если удаление, то начинаем расслабляться и думать, что уже всё, выиграли. А команда соперника наоборот начинает заводиться и создает моменты. Чуть-чуть расслабон поймали, но хорошо, что во втором тайме более-менее собрались.

- Тебе сказали продолжать опускаться, если будет необходимость, между двумя центральными защитниками?

- Да. Чтобы если диагоналями играли, наши крайние защитники успевали накрывать.

- Как тебе самому такая роль? Столько пространства для атак, но все равно смещения пятым защитником?

- Наверное, это больше вопросы к Валерию Георгичу, он так видит игру, сказал. Мы это отрабатывали и всё это выполняли, старались выполнять.

- Карпин уже сказал что-то после игры, или еще не успели поговорить? Он хвалит или говорит, что будет разговор после Парагвая?

- Он поздравил с победой всех и сказал восстанавливаться. Он немногословен сегодня был.

- Капитанская повязка перешла с рукава Головина на твой. Что за ощущения? Победа над таким статусным соперником и с таким счетом и капитанской повязкой - можно эти ощущения сравнить с играми еврокубков?

- К сожалению, в еврокубках не играл, только с «Маккаби», но не очень удачно получилось там, с удалением. А так, атмосфера кайф. Наверное, сегодня было ощущение официального матча. Хотелось выиграть и сделать приятное нашим болельщикам и показать красивую игру.