Гайич, Тадич и Йович – в старте сборной Сербии на матч с Россией

Национальная сборная Сербии объявила свой состав на вечерний матч против сборной России. Он выглядит следующим образом:

Петрович, Гайич, Эракович, Павлович, Младенович, Зделар, Лукич, Тадич, Гачинович, Живкович, Йович.

Напомним, ранее свой состав объявила сборная России, капитаном будет Александр Головин.

Отметим присутствие в составе сербской команды двух представителей московского ЦСКА – защитника Милана Гайича и хавбека Саши Зделара, а также защитника «Зенита» Страхиньи Эраковича.

Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт наш портал. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит менее чем через час – в 20:00 по московскому времени.