Зиньковский поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии

Полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Антон Зиньковский высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной Сербии.

«Отличный состав, сильная сборная. Думаю, нас ждет отличный матч. Сербия сильнее, чем все предыдущие команды», - приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Уже в понедельник, 25 марта, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матче против сборной Парагвая, который также пройдёт на домашней арене московского «Динамо».