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​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»

14 Февраля 2024 • 17:58 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 16:00

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о шансах сборной России в мартовских товарищеских матчах против Сербии и Парагвая.

«Сборная России может легко обыграть Парагвай, а против Сербии будет тяжело. У них сейчас сильная команда, нельзя сказать, что Россия будет фаворитом. Но, конечно, многое зависит от того, какие будут составы у команд», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч против Сербии сборная России проведёт 21 марта, а матч против Парагвая – 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.

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