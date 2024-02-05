Витюгов: «В сборной Осинькину будет скучновато»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов предположил, может ли наставник самарской команды Игорь Осинькин в будущем возглавить сборную России.

По мнению футболиста, в сборной Осинькину будет скучно, так как национальная команда собирается не так часто, как хотелось бы столь увлечённому своей работой тренеру.

«Думаю, ему бы хотелось постоянно находиться у руля – направлять, наставлять, а в сборной слишком мало времени на то, чтобы что-то выстроить, чтобы он смог свою игру поставить. Хотя в сборной собираются все самые лучшие футболисты. Наверное, такой опыт для него тоже был бы интересен», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Напомним, в настоящий момент сборную России возглавляет Валерий Карпин, совмещающий свой пост с работой в «Ростове». Осинькин же национальными командами ещё не руководил.