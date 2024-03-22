Гладилин определил ключевой момент игры сборных России и Сербии

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

По мнению специалиста, целью этой встречи было показать привлекательную игру и добиться приемлемого результата. При этом сербы приехали в оптимальном составе, что говорит о силе россиян.

Также Гладилин определил ключевой момент в данной игре:

«Ранняя красная карточка их надломила — для того, чтобы после неё выиграть матч, им надо было играть через сверхусилия. К этому они оказались не готовы», — приводит слова наставника издание «Газета.Ru».

Стоит отметить, что сербская команда с 21-й минуты играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил футболист ЦСКА Милан Гаич. После этого подопечные Валерия Карпина забили четыре безответных мяча.

Напомним, что в следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

