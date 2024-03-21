Тарханов: «Не думаю, что отсутствие Мостового скажется на игре сборной России»

Известный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, повлияет ли отсутствие нападающего «Зенита» Андрея Мостового на игру сборной России с Сербией.

Ранее стало известно, что Мостовой получил травму и покинул расположение национальной команды.

— В сборной много футболистов. Не думаю, что отсутствие Мостового скажется на рисунке игры команды, — приводит слова Тарханова Legalbet.

Специалист отметил, что Мостовой неплохо выглядит в «Зените», но его всегда есть, кем заменить, поэтому это не очень серьезная потеря для сборной.

В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет один ассист.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.