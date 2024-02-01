Божович: «Утверждение матча между Россией и Сербией — это сигнал для других стран»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По мнению специалиста, одобрив проведение этой игры, УЕФА отправила сигнал другим странам о своём положительном взгляде на российский футбол. Божович считает, что возвращение россиян на международную арену является лишь вопросом времени.

«Для меня новость о матче между Сербией и Россией — самая радостная!

Утверждение УЕФА о проведении игры с европейской сборной свидетельствует о положительном взгляде на российский футбол. Это одобрение УЕФА — сигнал для других стран», — цитирует Божовича Metaratings.

Напомним, матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»).