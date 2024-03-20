Тарханов: «Наша сборная победит в матче с Сербией»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Специалист уверен, что получится отличный матч, и надеется, что подопечные Валерия Карпина проявят себя, ведь будут играть лучшие российские футболисты.

«У нас есть Миранчуки, Головин, Захарян. Молодых талантливых игроков тоже хватает. Наша сборная победит в матче с Сербией», - приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, что поединок на «ВТБ Арене» пройдёт завтра, 21 марта. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.