​Карпин оценил новую форму сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил новую форму, которая была представлена в конце прошлой недели.

«Футболистам важно, чтобы форма была качественной. Производители приезжали к нам до презентации. Они справились. На сегодняшний день форма идеальная», - сказал Карпин журналистам.

Напомним, что новую форму сборной России произвела отечественная компания Jogel. В качестве технического спонсора она заменила Adidas.

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – против Сербии (21 марта) и против Парагвая (25 марта). Игра пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.

Сборная России показала две новых формы

Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»