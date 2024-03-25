Черчесов заявил, что у сборных России и Сербии примерно одинаковый уровень

Несколько дней назад, 21 марта сборная России разгромила дома сборную Сербии (4:0). Товарищеский матч прошёл в Москве на «ВТБ Арене».

Станислав Черчесов, бывший наставник российской сборной полагает, что сборные России и Сербии сейчас находятся примерно на одинаковом уровне.

«Сравнивая с Сербией, они рядом с нами плюс-минус. Однако контрольный матч — это контрольный матч. Если соревновательный фактор и давление отсутствуют, команду и каждого игрока оценивать довольно трудно», - говорит Черчесов телеканалу «Матч ТВ».

Ранее сербский журналист рассказал, чем матч с россиянами оказался полезен для сербской команды.