Булыкин оценил игру Головина, Миранчука и Захаряна в матче с Сербией

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием об игре российских легионеров в минувшем матче между сборными России и Сербии.
«Головин, Миранчук и Захарян выступают в ведущих европейских чемпионатах. Они выглядели сильнее и прогрессируют лучше», — цитирует Булыкина Vprognoze.
Эксперт отметил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также футбольные специалисты не зря советуют игрокам уезжать в сильные чемпионаты.
Напомним, товарищеский матч завершился крупной победой сборной России над Сербией (4:0). Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
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