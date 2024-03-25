Булыкин оценил игру Головина, Миранчука и Захаряна в матче с Сербией

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием об игре российских легионеров в минувшем матче между сборными России и Сербии.

«Головин, Миранчук и Захарян выступают в ведущих европейских чемпионатах. Они выглядели сильнее и прогрессируют лучше», — цитирует Булыкина Vprognoze.

Эксперт отметил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также футбольные специалисты не зря советуют игрокам уезжать в сильные чемпионаты.

Напомним, товарищеский матч завершился крупной победой сборной России над Сербией (4:0). Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.