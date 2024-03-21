Тадич повторил рекорд Ивановича по числу матчей за сборную

Вечером четверга сборная России и сборная Сербии играют свой очный товарищеский поединок. Проходит он в Москве на «ВТБ Арене» в Петровском парке.

Любопытный факт – Душан Тадич, капитан сербской сборной после выхода в старте повторил рекорд Бранислава Ивановича по числу матчей за команду. Теперь у них у обоих по 105 встреч, а в следующей встрече сборной Сербии Тадич может стать чистым рекордсменом по числу матчей за свой сборную. Отметим, что дебютировал Тадич за сербскую национальную сборную аж 15 лет назад в возрасте 20 лет. На данный момент опытный Душан выступает в Турции в рядах стамбульского «Фенербахче».

Текстовая трансляция матча сборных России и Сербии доступна на нашем портале. Позади 15 минут первого тайма.