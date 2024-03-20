Карпин ответил на вопрос о капитане сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, определился ли он с капитаном на товарищеский матч против Сербии.

«Определился ли я с капитаном? Завтра увидите. Футболисты ещё не знают, кто будет капитаном. Состав я для себя на 95% определил», - сказал Карпин журналистам в ходе пресс-конференции.

Стоит сказать, что при Валерии Карпине капитанскую повязку в сборной России носили разные футболисты.

Матч Россия – Сербия пройдёт в четверг, 21 марта. Игра стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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