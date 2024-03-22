Зделар назвал лучшего игрока сборной России – он из ЦСКА

Хавбек ЦСКА и национальной сборной Сербии Саша Зделар ответил на вопрос, кто является лучшим игроком сборной России.

«Честно, абсолютно каждого можно считать лучшим, но я особенно выделю Ваню Облякова. Ну ещё и всех тех, кто играет за ЦСКА, ха-ха!» - цитирует Зделара Sport24.

Напомним, что в четверг вечером сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Авторами результативных ударов стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Ближайший матч сборная России проведёт в понедельник, 25 марта, - против Парагвая. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.