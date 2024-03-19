Чанов назвал первого вратаря сборной России

Экс-тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о вызванных голкиперах в состав сборной России.

«Номер один в сборной — Сафонов. Может, Кафанов просто хочет кого-то посмотреть. Неизвестно, кто в каком состоянии», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Сафонов сыграет в матче с Сербией, а дальше решение будет за тренерским штабом.

Напомним, на мартовский сбор Виталий Кафанов вызвал четырех вратарей: Матвея Сафонова («Краснодар»), Андрея Лунёва («Карабах»), Александра Максименко («Спартак») и Юрия Лодыгина («Панатинаикос»).

Товарищеский матч сборной России против Сербии пройдет 21 марта, а 25-го числа команда Валерия Карпина сыграет с Парагваем.