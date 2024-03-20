Карпин допустил связку Миранчук – Захарян – Головин

Наставник сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча против Сербии ответил на вопрос, могут ли на футбольном поле взаимодействовать три полузащитника-легионера – Алексей Миранчук, Арсен Захарян и Александр Головин.

«Такой вариант возможен. Но они могут сыграть и не вместе», - сказал Карпин журналистам.

На клубном уровне Миранчук представляет «Аталанту», Захарян – «Реал Сосьедад», а Головин – «Монако».

Матч сборных России и Сербии стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.