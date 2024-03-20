Митрофанов рассказал, почему грядущие матчи сборной России не пройдут в «Лужниках»

В ближайшие дни сборная России в рамках своего мартовского сбора примет команды Сербии и Парагвая в Москве. Местом действия обеих встреч станет «ВТБ Арена», домашняя арена московского «Динамо».

Максим Митрофанов, генсек РФС рассказал, почему ни один из этих матчей не пройдёт в «Лужниках», ведь именно «Лужники» - самый большой стадион не только всей Москвы, но и России. Его вместимость – более 80 тыс. зрителей.

«Мы рассматривали этот вариант, но, к сожалению, пока нет. Там есть проблемы по ряду нормативных документов», - делится словами Митрофанова «Чемпионат».

Игра сборных России и Сербии состоится 21 марта, парагвайскую команду россияне примут 25 марта.