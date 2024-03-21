Гайич — о матче с Россией: «Мастерство на стороне сборной Сербии»

Защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич в преддверии товарищеского матча с командой России поделился ожиданиями от этой игры.

По мнению Гайича, в составе сборной России есть индивидуально сильные футболисты, однако мастерство всё равно на стороне сербской команды.

«Я считаю, что мастерство на нашей стороне, поэтому настал момент, чтобы они потерпели первое поражение за последние два года», — приводит слова Гайича сайт сербской федерации футбола.

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.