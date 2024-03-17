Масалитин: «С Сербией и Парагваем мы не будем отсиживаться в обороне»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

- Вызывают у вас интерес товарищеские игры с Сербией и Парагваем?

- Конечно. Матчи сборной всегда вызывают интерес, тем более к нам приедут хорошие соперники. Это какая-то отдушина, отвлечение от чемпионата.

- Какой соперник более интересен?

- Надо посмотреть, какие составы они привезут. Если приедут сильнейшие футболисты, значит, встречи будут хорошие. Если комбинированные, то тяжело будет смотреть такие игры.

- Мы увидим разный футбол в этих двух матчах?

- Хотелось бы увидеть игру, которая приносит результат. Дома мы вряд ли будем отсиживаться в обороне. Карпин исповедует современный, атакующий футбол, игру на контратаках, в зависимости от соперника.

- Станут ли эти матчи показателем нашего уровня?

- Какой-то определенный показатель мы увидим. Ребята будут по-другому настраиваться, и мотивация будет совсем иная, потому что соперники хорошие и себя надо показать. Уверен, у нас выйдет сильнейший, проверенный состав, и Карпин не будет никого просматривать.

- На эти матчи приглашены все наши сильнейшие футболисты, включая легионеров: Захаряна, Головина, Кузяев, Антона Миранчука. Есть мнение, что ребят не нужно дергать из зарубежных клубов. Как вы к этому относитесь?

- Положительно. Это хорошо сказывается на наших игроках. Они могут проверить себя на фоне лидеров сборной. А легионерам тоже какая-то отдушина. Они могут получить свежий глоток воздуха и новые впечатления. Кому-то эта передышка и смена обстановки пойдет на пользу.

- Как считаете, уровень наших легионеров растет?

- Кузяев, Головин, Миранчук не должны опускаться ниже своего уровня. Ребята наверняка чувствуют ответственность, что если покажут хорошую игру, то могут стать футболистами основного состава в своих клубах. По крайней мере, тренер будет задумываться. Это не касается только Головина. У Захаряна будет хороший шанс. Он недавно забил первый мяч и находится в приподнятом настроении. Если проведет хорошие матчи за сборную, тоже получит определенный шанс.

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- На кого интереснее всего будет посмотреть?

- На всех. Главное, чтобы они приносили максимум пользы сборной. У Захаряна пока идет процесс адаптации. Кузяев ярко начал. Сейчас немного потерялся, и вызов в сборную может дать ему толчок. Миранчук здорово себя проявляет. Он и в составе играет, и на замену хорошо выходит. Головин - вообще лидер «Монако». Главное, чтобы ребята почувствовали вкус к игре, как с Кубой, когда они получали удовольствие от футбола, находясь с такими мастерами, как Головин, Миранчук, Кузяев.

- Летом мы сыграем с Беларусью и Китаем. И пишут что можем сыграть с Кот-д’Ивуаром. Как оцениваете этих соперников?

- Положительно. Выбирать нам сегодня не приходится. Надо играть со всеми, кто соглашается. Будет Бразилия или Аргентина – тоже сыграем. Без разницы против кого выходить на поле. Единственное, надо исповедовать свой стиль игры, невзирая на соперников.

Елена Григорьевская