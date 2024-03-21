Пейчинович: «Буду болеть за Сербию в матче со сборной России»

Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, кого будет поддерживать в предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Эксперт признался, что будет болеть за сербскую команду, однако хочет, чтобы игра завершилась результативной ничьёй.

«Болеть буду за Сербию, но из-за всей ситуации хочу, чтобы сыграли вничью. 2:2 или 3:3, для публики, чтобы было интересно смотреть открытый и интенсивный футбол», — цитирует Пейчиновича Metaratings.

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Начало — в 20:00 по местному времени.