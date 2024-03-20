Тюкавин: «Надеюсь, Захаряна прорвёт»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о выступлениях Арсена Захаряна. На прошлой неделе полузащитник забил первый гол за «Реал Сосьедад», поразив ворота «Кадиса» в матче испанской Ла Лиги.

«У вас было миллиард вопросов: «Когда Захарян забьёт?» Я говорил: «Дайте ему забить, и всё пойдёт». Вот, забил «Кадису», приехал в хорошем настроении. Надеюсь, Заху прорвёт, и он будет дальше забивать и отдавать», - цитирует Тюкавина Sport24.

Стоит сказать, что Тюкавин и Захарян находятся в хороших отношениях. В расположении национальной сборной России они даже живут в одном номере.

Сборная России сейчас готовится к домашнему товарищескому матчу против Сербии. Игра пройдёт в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.