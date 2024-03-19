Чанов: Я удивился вызову Лодыгина в сборную России

Российский тренер вратарей Вячеслав Чанов отреагировал на вызов голкипера греческого «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина в сборную России.

«Удивлен ли вызову Лодыгина? Да, потому что он пропал из поля зрения. Возможно, он в прекрасной форме», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

На счету 33-летнего Лодыгина 11 выходов на поле в составе сборной России. В этих матчах голкипер пропустил четыре мяча и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что последний раз Лодыгин вызывался в национальную команду летом 2016 года, когда принимал участие в чемпионате Европы.

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