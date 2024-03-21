Хохлов: «Карпину важнее всего целостность игры и общий рисунок матча»

Известный тренер Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Сербии.

— Карпин давно работает с командой, ему важнее всего целостность игры и общий рисунок матча. Я не думаю, что будет акцент на одной из зон, — приводит слова Хохлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, контрольная игра России и Сербии пройдет сегодня, 21 марта, на домашнем стадионе столичного «Динамо». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на спортивном портале LiveResult.

25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще одну встречу — против сборной Сербии.