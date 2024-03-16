Карпин: «Разговоров про политику от игроков не слышал»

Футболисты и тренеры сборной России проголосовали на выборах. При этом игроки не обсуждают политику, о чём рассказал рулевой команды Валерий Карпин.

«Про политику я не слышал [от игроков], а именно про соперников [по товарищеским матчам] – да. Все между собой обсуждают, что интересно посмотреть и себя проверить на таком уровне», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Впереди у сборной России два матча против статусных соперников. В четверг, 21 марта, команда Карпина сыграет против Сербии, а в понедельник, 25 марта, - против Парагвая. Обе игры будут для российской национальной команды домашними – они пройдут на «ВТБ Арене».

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.

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