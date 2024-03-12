​Названа причина, по которой «Матч ТВ» пока не договорился о трансляции игры Россия – Сербия

Пока непонятно, будет ли 21 марта транслироваться товарищеский матч сборных России и Сербии. Права на показ этой игры принадлежат компании «Телеспорт», которой руководит Пётр Макаренко. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», к «Первому каналу» Макаренко обращаться не стал из-за проигранного суда. Босс «Телеспорта» предложил трансляцию «Матч ТВ», но переговоры пока не дали результата.

«Макаренко предложил трансляцию «Матчу». Однако, как говорят, только в комплекте с отборочными к Евро. Ну и заломил ценник. Это, судя по всему, не понравилось каналу», - сообщает источник.

Отмечается, что Макаренко обращался к «ВК», хотя матчи сборной России должны транслироваться только на федеральных каналах – это написано в письме от УЕФА.

«Матч ТВ» может не показать игру Россия – Сербия – на канале дали комментарий