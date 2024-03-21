Пономарёв – о матче с Сербией: «Были встречи с Кубой и другими папуасами, но это более-менее серьёзная команда»

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем контрольном матче между национальными командами России и Сербии.

«Надо посмотреть, что мы из себя представляем как футбольная держава, все-таки давно не играли. Да, были встречи с Кубой и другими папуасами, но это более-менее серьёзная команда. У них много спортсменов, которые выступают за европейские команды», – приводит слова бывшего футболиста издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, что коллектив Валерия Карпина сыграет товарищеский матч со сборной Сербии сегодня, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

К слову, сборная России отстранена от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за тяжёлой политической ситуации вмире.