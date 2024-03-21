Ребко поделился ожиданиями от матча Россия – Сербия

Бывший игрок московского «Динамо» Алексей Ребко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского между сборными России и Сербии.

Помощник главного тренера воронежского «Факела» отметил, что у него прекрасные ожидания от игры, ведь в соперниках команда мирового класса, у которой достаточно классных игроков в каждой линии.

«Важно, как наши ребята в нынешних условиях будут смотреться в игре, как пройдут через все трудности. Я думаю, что здесь будет ничья. И результативная», - приводит слова Ребко «Матч ТВ».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене».