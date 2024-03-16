Карпукас: «Сборная России всегда будет для меня ориентиром»

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что сборная России всегда была для него ориентиром.

Отметим, что Карпукас не попал в окончательный состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи.

«Это всегда было, есть и будет ориентиром. Надо стремиться попадать. У меня всего лишь одна минута за сборную», — цитирует Карпукаса пресс-служба «Локомотива».

В сезоне-2023/24 полузащитник выходил на поле в 15 матчах РПЛ и в шести встречах Кубка России, однако не смог отметиться результативными действиями.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии, а 25 марта сыграет с Парагваем.