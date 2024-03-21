Захарян: «Хочется выиграть два матча и уехать в Испанию в хорошем настроении»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян дал комментарий перед матчами с командами Сербии и Парагвая.

«Ощущения хорошие, рад приехать в сборную, повидаться со всеми. Хочется выиграть два матча и уехать в Испанию в хорошем настроении», - сказал Захарян в эфире канала «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Сербии стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВТБ Арены» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что на клубном уровне Арсен Захарян представляет испанский «Реал Сосьедад». На прошлой неделе он забил первый гол за этот клуб.