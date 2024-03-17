Камоцци — о матчах сборной России: «Хочется увидеть яркий футбол»

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался о предстоящих контрольных играх сборной России.

«Сербия и Парагвай — отличные соперники для сборной России. Думаю, это будет хороший праздник для российских болельщиков. Хочется увидеть яркий футбол», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Напомним, 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии, а 25 марта сыграют с национальной командой Парагвая.

Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре 2023 года, разгромив в Волгограде Кубу. Та встреча между командами завершилась со счетом 8:0.